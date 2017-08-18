شاب يطلق النار على جاره لاصطحابه سيدة بشقته في أوسيم
شاب يطلق النار على جاره لاصطحابه سيدة بشقته في أوسيم
04:11 م الجمعة 18 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
أطلق شاب عيار ناري على جاره بمنطقة أوسيم؛ اعترضاً على اصطحابه سيدة إلى شقته.
تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطاراً من العميد أيوب كمال أبورجيلة، مأمور قسم أوسيم، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب.
كشفت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المتهم شاهد جاره أثناء اصطحابه سيدة إلى شقته، مما دفعه لاعتراض طريقه، ونشبت مشادة كلامية بينهما، أطلق على إثرها الشاب عياري ناري من سلاح كان بحوزته على جاره، محدثا إصابته بطلق بالكتف.
تمكن المقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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