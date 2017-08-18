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تواصل الاستعدادات لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ18

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مصراوي Masrawy

تواصل الاستعدادات لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ18

04:09 م الجمعة 18 أغسطس 2017

تواصل الاستعدادات لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ18

يس طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية_انجي هيبة:أجرى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء محمد علي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ومساعده اللواء محمد فهمي، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، جولة تفقدية بالمجمع التعليمي للغات لمتابعة وضع اللمسات الآخيرة لتجهيزات أماكن أقامة الوفود والفرق الأجنبية المشاركة في فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ18 للفنون الشعبية لهذا العام.ومن المقرر أن يعقد المؤتمر خلال الفترة من 21 إلى 26 من شهر أغسطس الجاري، وتشارك به 23 فرقة فنون شعبية منها 15 فرقة أجنبية تمثل 14 دولة عربية وأجنبية و7 فرق محلية مصرية تمثل أقاليم لتقدم فنونها المختلفة على مسارح الإسماعيلية وشوارعها لمدة 5 ليالي متواصلة.

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