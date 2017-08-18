مصر تدين حادث الدهس في برشلونة وتؤكد دعمها للحكومة الإسبانية

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أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً ظهر اليوم، أعلنت فيه إدانتها بأشد العبارات حادث الدهس الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأعربت مصر في نص بيان وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب أسبانيا الصديق في مواجهة الإرهاب البغيض، مشددة على أن تلك الهجمات الإرهابية لا يمكن أن تنال من عزيمة الحكومات والشعوب على اجتثاث جذور الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في مناطق عديدة من العالم.

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وأكد البيان، على أن الإرهاب وما يمثله من فكر متطرف وحض على الكراهية وامتهان للكرامة الإنسانية، لن يُكتب له الانتصار في النهاية، مطالبًا جميع الدول بتكثيف جهودها باتخاذ خطوات جادة وفورية للقضاء التام على تلك الظاهرة من خلال تجفيف مصادر تمويلها أو رعايتها وإيواء عناصرها.