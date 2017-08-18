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انخفاض أسعار الأسماك في أسواق الجملة فقط.. والتجزئة البيع بالمزاج

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انخفاض أسعار الأسماك في أسواق الجملة فقط.. والتجزئة البيع بالمزاج انخفاض أسعار الأسماك في أسواق الجملة فقط.. والتجزئة البيع بالمزاج

التحرير

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شهدت الأسماك اليوم بسوق العبور انخفاضا ملحوظًا، إلا أن هذا الانخفاض لم يؤثر في أسواق التجزئة التي واصلت فيها أسعار الأسماك الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالى.

السعر اليوم بسوق العبور

وسجل سعر البلطي 17 جنيها للكيلو، والفيليه منه 58 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر قشر البياض بين 22 و33 جنيها للكيلو، والقراميط تراوح بين 7 إلى 17 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجى بين 27 و35 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي بين 51 و71 جنيها للكيلو حسب درجة ونوع السمك.

بينما سجل السبيط والكاليمارى والسابيا نحو 60 و90 جنيها للكيلو، كما سجل الجمبرى نحو 125 و155 جنيها للكيلو، والبورى نحو 40 و75 جنيها للكيلو.

متوسط الأسعار بأسواق التجزئة اليوم

سجل سعر البلطى نحو 30 جنيها للكيلو، والفيليه 70 جنيها للكيلو، والقراميط استقرت عند 20 جنيها للكيلو، بينما سجلت المكرونة الخليجى نحو 40 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليمارى والسابيا حسب درجته وصل إلى 100 جنيه للكيلو، والجمبرى وصل لنحو 200 جنيه للكيلو، والبوري بلغ متوسط سعره نحو 60 و90 جنيها للكيلو.

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أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية أكد أن الأسعار بالسوق المحلي مستقرة إلى حد بعيد، لافتًا إلى أن ما أثير حول جشع التجار أمر بات معتاد باعتبارهم الشماعة التى يتم تعليق كل المشاكل عليها.

وأضاف جعفر فى تصريحات خاصة للتحرير، أن أحد أهم أسباب لارتفاع الأسعار هو إحجام المستوردين عن استيراد الأسماك من الخارج بسبب ارتفاع ، مؤكدًا أن السوق مستقر خلال الفترة الحالية.

ويبلغ إجمالي إنتاج من الأسماك مليونا و481 ألفا و882 طنًا سنويًا. 

وتملك مصر ما يقرب من 1200 فدان من الأحواض الإنتاجية، حيث تعد مصر ثاني دولة عالميًا فى إنتاج البلطى النيلي وأول دولة عالميًا فى إنتاج البوري بـ809 آلاف طن سنويًا.

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التحرير

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