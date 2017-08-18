مدينة بلجيكية تعد طبق "عجة" من 1000 بيضة..والسبب

كتب - مصراوي:

نظم سكان مدينة بلجيكية احتفالية لإعداد طبق عجة ضخم، وذلك في تقليد سنوي يمتد على مدار 22 سنة.

ووسط تحذيرات الأطباء أقامت مدينة مالميدي البلجيكية، التقليد السنوي لها ولم يلغ بسببب حادثة تلوث بيض الدجاج بالمبيدات الحشرية، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقام سكان المدينة بتحضير طبق العجة متجاهلين هذه التحذيرات، حيث تم طهي قدر من العجة بقطر وصل إلى 4 أمتار على موقد كبير، أما عدد البيض المستخدم في العجة فقد وصل إلى 1000 بيضة.

يذكر بأن موجة كبيرة من البيض المصاب بالمبيدات الحشرية تجتاح الأسواق الأوروبية، الأمر الذي دفع العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى تنبيه السكان وتحذيرهم.