يرقة الذباب تساعد المحققين في تحديد لحظة وفاة الإنسان 07:37 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

أرشيفية

باريس- أ.ش.أ:كشف عالم الحشرات الفرنسي، داميان شارابيدزيه، الذي يعمل في معامل الحشرات الطبية في مدينة ليل الفرنسية، أن المحققين الفرنسيين يستعينون بحشرة يرقة الذباب لتحديد لحظة وفاة الشخص في بعض الجرائم القتالية.وأشار الخبير الفرنسي إلى أن الحشرات والتي تم الاستعانة بها حشرة يرقة الذباب، لها رائحة فظة وتلصق بالجثة مما يساعد على تحديد لحظة وفاة الشخص وهي تفرز غاز الأمونيا ذي الرائحة اللاذعة والمؤلف من الأزوت والهيدروجين مما يساعد المحقق في بحثه على تحديد لحظة الجريمة.ولفت الخبير إلى أن حشرة رقة الذباب تظل تأكل في الجثة حتى يصل حجمها إلى سنتيمتر ثم تطهر غذاءها عن طريق بصقه مما يؤدى إلى نشر البكتيريا وارتفاع درجة حرارة المكان إلى 45 درجة مما يساعد على تحديد كل ملابسات الجريمة.

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