6 نصائح تستعيد بهم نشاطك بعد يوم العمل الشاق

كتبت-نرمين الجلاد:

مع الضغوط اليومية في العمل والمنزل يتغير الروتين اليومي ليأخذ شكل سريع تصحبه بعض العادات الخاطئة التي تؤثر سلباً على الصحة الجسدية والنفسية، لذلك تقدم لنا "هنا كمال"، المعالجة النفسية وخبيرة اليوجا، نصائح للحفاظ علي الصحة والتمتع بالشباب الدائم:

1-المشي ساعة يومياً بحذاء رياضي، دون حمل أي حقائب في خطوات سريعة، فالمشي يومياً و بهذا الشكل ينشط الدورة الدموية و يفيد عضلات الجسم.

2-شرب لترين من الماء يومياً، لكي تفيد جهازك الهضمي وتخلص من السموم المتواجدة في الجسم، وتجدد شباب وحيوية بشرتك، هذا بالإضافة لأهمية المياه للعظام والعضلات.

3- التعرض للشمس يومياً ولمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، وأفضل وقت لذلك من شروق الشمس وحتى الساعة 12 ظهراً، ومن 4 عصراً حتي غروب الشمس، لأنها تمد الجسم بفيتامين D الأساسي لصحة العظام والعضلات.

4-يجب كسر الروتين، وتخصيص لا يقل عن ساعتين يومياً لممارسة هواية مثل الغناء، الرقص، أو عزف آلة موسيقية، والرسم، وغيرها، ويفضل أن تجرب عدة هوايات حتى تكتشف ذاتك وتستمتع بوقتك.

5-ممارسة تمارين اليوجا يومياً، تساعدك على علاج الأمراض المزمنة، وتمنح الجسم الصحة و الشباب والطاقة، كما أنها تساعدك على التخلص من الأفكار والمشاعر السلبية ، ويفضل بممارستها مرتين في الأسبوع.

6-ممارسة التأمل يومياً، لمدة 15 دقيقة، عن الطريق الجلوس في مكان هادئ ومنعزل، وغلق العينين, وحاول أن تركز في نفسك، بمعنى "أن تراقب حركة الهواء و هو داخل و خارج من الأنف بدون عمل أي مجهود في التنفس، و إذا راودتك أي أفكار تشتتك، أتركها و عاود التركيز في نفسك مرة أخرى"، التأمل يفيد المخ و الجهاز العصبي، و يساعدك على التخلص من الأفكار السلبية، و يقوي الذاكرة، و يساعدك على تصفية الذهن و ترتيب أولوياتك، بالإضافة إلى إحساسك بالإسترخاء و السلام النفسي.