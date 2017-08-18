الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار 05:48 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

مروحية آباتشي قتالية تطلق صاروخا

أفاد مسؤولون هنود أن وزارة الدفاع الهندية وافقت الخميس على شراء ست مروحيات هجومية من شركة بوينغ الأميركية، في الوقت الذي تعزز فيه الهند قوتها العسكرية وسط توترات حدودية مع الصين وباكستان.ووافق مجلس المشتريات العسكرية الذي يشرف على الصفقات الكبيرة، على إعطاء الضوء الاخضر لشراء ست مروحيات آباتشي اضافية، بعد أن كان قد تم شراء 22 مروحية منها ضمن صفقة عام 2015 بلغت قيمتها 2,5 مليار دولار.وأكد مصدران في وزارة الدفاع الهندية لم يكشفا عن هويتهما لوكالة فرانس برس، أن الموافقة اعطيت للجيش على الصفقة، من دون ورود تفاصيل اضافية حول موعد التسليم.وقال مسؤول هندي لفرانس برس عبر رسالة نصية "مجلس المشتريات العسكرية وافق على تأمين ست مروحيات آباتشي مع المعدات المتعلقة بها لصالح الجيش" بقيمة 650 مليون دولار.وكانت الدفعة الأولى التي تسلمتها الهند من هذه المروحيات الهجومية وعددها 22 وتحمل صواريخ "هيلفاير" و"ستينغر" قد حلت مكان الأسطول القديم للقوة الجوية الهندية.وتأمل الهند أن تنشر المروحيات على حدودها المرتفعة وبخاصة حدودها الشرقية مع الصين.واندلع نزاع حدودي بين الجانبين على هضبة استراتيجية في الهيملايا، حيث يتواجه مئات الجنود الهنود والصينيين منذ أكثر من شهرين.وتعتبر الهند أكبر مستورد للسلاح في العالم، كما تستثمر عشرات المليارات في تحديث سلاحها الذي يعود الى الحقبة السوفياتية، وقد تم توقيع صفقات ضخمة منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي الى السلطة عام 2014.وفي ابريل الماضي وقعت الهند عقدا مع اسرائيل يساوي 2 مليار دولار ويتضمن نظام دفاع صاروخي أرض-جو متطور.وقد اتجهت الهند في السنوات الاخيرة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا بدلا من حليفتها التقليدية روسيا.

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