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رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

02:26 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حادث الدهش في مدينة برشلونة

برشلونة- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوى حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام بعد الهجوم الإرهابي الذى وقع في برشلونة حيث دهس شخص حشدا بسيارته في أحد الشوارع المزدحمة مما أدى إلى مقتل 13 شخصا.

وقال راخوي، الذي كان يتحدث بعد منتصف الليل في مدينة كاتالونيا التي توجه إليها بعد قطع عطلته القصيرة، إن العلم الإسباني سيُنكّس حتى منتصف ليل الأحد المقبل.

كما دافع راخوي بشدة عن القيم الديمقراطية.

وقال راخوي: "إننا لسنا وحدنا في الحداد، واننا متحدون قبل كل شيء في الارادة الحازمة لهزيمة اولئك الذين يريدون التخلص من قيمنا وطريقة حياتنا".

واشار إلى أ إسبانيا "لسوء الحظ" كانت قد مرت "بالألم السخيف وغير العقلاني الناجم عن الارهاب"، مشيرا إلى نصف قرن من العنف ارتكبته جماعة "إيتا" الانفصالية في إقليم الباسك، والذي أسفر عن مقتل حوالى 800 شخص قبل أن تتخلى عن أسلحتها في عام 2011.

وقال رئيس الوزراء: "إننا نعلم أيضا أنه يمكن هزيمة الإرهابيين بوحدة مؤسسية بالتعاون مع الشرطة مع اجراءات وقائية وبدعم دولي وتصميم قوى للدفاع عن قيم حضارتنا".

وأكد راخوى على ضرورة التعاون الدولي في مواجهة تهديد الهجمات مثل الهجوم الذى وقع في برشلونة، ومثل الهجمات التي هزت برلين ومانشستر ولندن ونيس وباريس وستوكهولم في الأشهر الاخيرة.

وقال راخوى "إن الإرهاب" يمثل تهديدا عالميا "، وأن الرد يجب أن يكون عالميا".

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