مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

لقي شاب، مصرعه، اليوم الجمعة، إثر إصابته بطلق ناري على يد مجهولون، بناحية عزبة "صابرة" التابعة لدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بمقتل "محمد.ح" 20 عامًا، مُقيم بمدينة الحسينية.

بالانتقال والفحص، تبين تعرض القتيل لإطلاق نيران من قِبل مجهولون بناحية عزبة "صابرة" التابعة لدائرة المركز، وذلك أثناء توجهه برفقة اثنين من أصدقائه لتوصيلهما.

وتبين من التحريات الأولية، أن الهدف من القتل هو سرقة المجني عليه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فاقوس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما يُكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط الجناة.