السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

الرياض - (أ ش أ):

خصصت الخطوط الجوية السعودية بالتعاون مع الھيئة العامة للطيران المدني 7 رحلات من طراز(بوينج 777-300) لنقل الحجاج القطريين من الدوحة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، على أن تكون الرحلات في الفترة من 22-25 أغسطس، ورحلات العودة يوم 5 سبتمبر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مدير عام النقل الجوى بهيئة الطيران المدنى السعودية المهندس محمد العتيبى، الخميس، قوله، إن الخطوط الجوية السعودية تستعد لتسيير الرحلات المحددة بعد أن تقدمت بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من قبل السلطات القطرية، مشيرا إلى أنها لم تحصل على التصاريح حتى الآن.

وأضاف العتيبي، أنه بالنسبة للحجاج القطريين الذين يرغبون فى السفر عن طريق مطاري الدمام أو الأحساء، فسيتم نقلھم على رحلات السعودية المجدولة، أو توفير رحلات خاصة إذا دعت الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن جميع الرحلات المذكورة ستكون على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر أن الھيئة العامة للطيران المدني فى السعودية وجھت جميع مطاراتھا بتقديم جميع ما يلزم من مساعدة للحجاج القطريين، تنفيذا للأمر الملكي، وتخصيص الخانات الزمنية اللازمة للخطوط السعودية لتسيير الرحلات القادمة من الدوحة لموسم الحج.