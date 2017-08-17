«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس

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وقع الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع جينبترو بيندتي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دانيلي" الإيطالية، لإنشاء مصنع حديد وصلب بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية، على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس، لصالح شركة قناة السويس للحديد والصلب تحت التأسيس بطاقة إنتاجية مليون و200 ألف طن حديد تسليح أطوال ولفائف، بحضور المهندس جمال خالد مدير إدارة الشركات، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وفي كلمته عبر الفريق مُهاب مميش عن سعادته بالتعاون المثمر مع الشركة الإيطالية المشهود لها في مجال صناعة الحديد والصلب، مؤكداً على احتياج السوق المصري والعالمي لمثل هذه الصناعات، ليكون المشروع نواة للصناعات الثقيلة ضمن مشروعات التنمية بمنطقة القناة، مشدداً على حرص هيئة قناة السويس على الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالمشروع قبل نهاية هذا العام.

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وتهدف مذكرة التفاهم للتأكيد على المواصفات الفنية التي تقدمت بها الشركة، والتي تمت مراجعتها من قبل هيئة قناة السويس والإقرار بالموصفات النهائية للمصنع، وتتضمن مذكرة التفاهم قيام الشركة ببناء المصنع بنظام تسليم المفتاح على أن تقوم هيئة قناة السويس باستخراج كافة التراخيص اللازمة لأعمال الإنشاء وتشغيل المصنع، بالإضافة إلى مد أرض المصنع بخطوط الكهرباء والمياة والصرف والغاز طبقا للرسوم التنفيذية.

ووفقا لمذكرة التفاهم تلتزم الشركة الإيطالية بإنشاء المصنع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خط درفلة - وهي إعادة تشكيل الحديد الخام لمنتج نهائي- بطاقة إنتاجية 600 ألف طن بعد 19 شهر من بدء تشغيل المصنع، فيما تتضمن المرحلة الثانية، إنشاء مصنع الصهر والصب المستمر وخط الدرفلة الثاني بعد 7 أشهر من تنفيذ المرحلة الأولى، وبناء على طلب هيئة قناة السويس وافقت شركة DANILY على إدارة المصنع بالكامل لمدة 3 سنوات.