الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد

لندن- (د ب أ):

قررت الناشطة في مجال تعليم الفتيات في باكستان والحائزة على جائزة نوبل، ملالا يوسف زاي، استئناف دراستها في جامعة أوكسفورد البريطانية.

وكتبت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "متحمسة جدا للذهاب إلى أوكسفورد!"، معلنة أنها قد تم قبولها هناك.

من ناحية أخرى، أكدت الجامعة ما قالته يوسف زاي، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ). فمن المقرر أن تدرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد.

وكانت يوسف زاي قد ذاع صيتها بسبب حملتها من أجل تعليم الفتيات، وهو الامر الذي جعلته حركة طالبان الراديكالية مستحيلا في بعض أنحاء باكستان.