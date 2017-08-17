"الوزراء" يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع
"الوزراء" يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع
03:21 م الخميس 17 أغسطس 2017
جانب من اجتماع مجلس الوزراء
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى كلية الادارة الفندقية بجامعة الاسكندرية ـ فرع مرسي مطروح، إلى كلية السياحة والفنادق.
كما وافق المجلس على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
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