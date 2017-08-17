روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري

موسكو- (د ب أ):

أغلقت روسيا موقع "ذا ديلي سترومر" اليميني المتطرف وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة نفس الخطوة في وقت سابق.

وحظرت هيئة الرقابة على الاتصالات "روس كومنادسور" في موسكو الموقع اليوم، الخميس، تسجيل هذا الموقع الذي كان يتخذ من روسيا بديلا لموقعه المحجوب في أمريكا.

وبررت الهيئة الروسية قرارها بالقول إن الموقع يروج لأيدولوجية النازيين الجدد ويحرض على الكراهية والتمييز العنصري والقومية.

وكان الموقع يدعم مسيرة اليمينيين المتطرفين والنازيين الجدد في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية.

كما انهال الموقع بالنقد على هيتر هاير، 32 عاما، التي كانت ضمن محتجين مناهضين لمسيرة القوميين البيض في مدينة شارلوتسفيل عندما اندفع سائق بسيارته ليدهس المحتجين وهو ما جعل شركة جود دادي الأمريكية تلغي تسجيل الموقع المحرض يوم الاثنين الماضي.

كما رفضت شركة جوجل انتقال الموقع إليها وهو ما جعل القائمين على الموقع يسجلونه في روسيا التي أعلنت هي الأخرى حجبه.