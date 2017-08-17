عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست

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طلب عمرو جمال، مهاجم الأهلي، التقرير الطبي الخاص بإصابته في الرباط الصليبي، في السنوات الماضية، وذلك قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، للإنضمام إلى بيدفيست الجنوب إفريقي.

وحصل عمرو جمال، على التقرير الطبي الخاص به أثناء إصابته وفترة التأهيل، وذلك قبل الخضوع للفحص الطبي في النادي الجنوب إفريقي.

ويطير عمرو جمال إلى جنوب إفريقيا، مساء اليوم الخميس، على أن يخضع للفحص الطبي، غدًا الجمعة، قبل الانضمام إلى تدريبات بيدفيست بشكل رسمي.

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وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، قد وافق على إعارة عمرو جمال إلى بيدفيست موسم واحد، مُقابل 250 ألف دولار بنية الشراء مُقابل 3 ملايين دولار في حالة رغبة النادي الجنوب أفريقي في تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي.

وتمكن عمرو جمال، من تسجيل هدف التعادل لفريقيه أمام النادي المصري البورسعيدي، فى نهائي كأس مصر، في المباراة التي نجح فيها المارد الأحمر بالفوز بهدفين لهدف، واقتناص اللقب الغائب لمدة 10 سنوات.