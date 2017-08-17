بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

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بدأت المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التشادي إدريس ديبي إتنو، بالقصر الرئاسي في العاصمة التشادية بنجامينا.

ووصل السيسي إلى مطار إنجامينا، عاصمة تشاد، في محطته الرابعة والأخيرة بالجولة الإفريقية، وكان في مقدمة مستقبليه، ديبي إتنو، وعدد من كبار رجال الدولة، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس، والتى بدأت بعزف السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف، ثم صافح الرئيس مستقبليه من كبار رجال الدولة بتشاد.

كان السيسى غادر، صباح اليوم الخميس، العاصمة الجابونية ليبرفيل، متجها إلى تشاد بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها للجابون.

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وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الجابوني، علي بونجو، كان على رأس مودعي السيسي في مطار ليبرفيل الدولي، إذ أقيمت للرئيس مراسم التوديع الرسمية.

وتأتي زيارة السيسي لتشاد في ختام جولته الإفريقية التي بدأها، الإثنين الماضي، من تنزانيا، ثم توجه إلى رواندا، ومنها إلى الجابون، أمس الأربعاء.

والجولة الإفريقية للرئيس تأتي في إطار انفتاح مصر على القارة السمراء، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كافة المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلا عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.