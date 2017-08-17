أخبار عاجلة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة -
تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام -
بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية -
ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد -
"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية -
بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث أتوبيسي "السخنة" -
بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة -
​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36 -
​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد -
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟

01:15 م الخميس 17 أغسطس 2017

  • عرض 7 صورة

    2996a0aac6.jpg

  • عرض 7 صورة

    1b545795f6.jpg

  • عرض 7 صورة

    be625199ff.jpg

  • عرض 7 صورة

    2c7818ee09.jpg

  • عرض 7 صورة

    a11d9b1159.jpg

  • عرض 7 صورة

    1be96125cf.jpg

  • عرض 7 صورة

    4f514a948e.jpg

إعادة الألبوم

زوجة رئيس دولة تضرب عارضة أزياء .. والسبب؟

الألبوم التالى

زوجة رئيس دولة تضرب عارضة أزياء .. والسبب؟

كتبت- ميرا ماهر:قدمت صحيفة " cmjornal " البرتغالية، معلومات تفصيلية عن علاقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بشقيقة نجم ريال مدريد اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، المغنية "كاتيا أفيرو"وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن أبو هشيمة يعيش قصة حب مع كاتيا، وذلك بعد أن قضى إجازته الصيف الماضي بصحبة العائلة على شواطئ "فورمونتيرا أبيزا" بإسبانيا.بدأت علاقة كاتيا ب"أبو هشيمة" بعد أن أحيت المطربة البرتغالية إحدى حفلات افتتاح الفنادق التابعة له بشرم الشيخ بعد أن كانت اعلنت اعتزالها الغناء عام 2009، ثم عادت مرة أخرى لمشوارها الفنى عام 2012، حيث طرحت أول البوم غنائي لها في عام 2013.ولدت "كاتيا" بمدينة ماديرا البرتغالية في اكتوبر عام 1976 حيث تبلغ من العمر 40 عاماً، ويكبرها "أبو هشيمة" بعامين. 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قال لكِ أنه "غير مستعد" للارتباط لكنه مازال يلاحقك.. تعرفي على مشاعره

    هو وهي

  • للمرة الثانية.."رونالدو" أب لطفلين من أم مجهولة

    هو وهي

إعلان

24046c3709.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة

تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام

تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام

بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية

بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية

ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد

ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد