بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ 01:15 م الخميس 17 أغسطس 2017

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كتبت- ميرا ماهر:قدمت صحيفة " cmjornal " البرتغالية، معلومات تفصيلية عن علاقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بشقيقة نجم ريال مدريد اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، المغنية "كاتيا أفيرو"وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن أبو هشيمة يعيش قصة حب مع كاتيا، وذلك بعد أن قضى إجازته الصيف الماضي بصحبة العائلة على شواطئ "فورمونتيرا أبيزا" بإسبانيا.بدأت علاقة كاتيا ب"أبو هشيمة" بعد أن أحيت المطربة البرتغالية إحدى حفلات افتتاح الفنادق التابعة له بشرم الشيخ بعد أن كانت اعلنت اعتزالها الغناء عام 2009، ثم عادت مرة أخرى لمشوارها الفنى عام 2012، حيث طرحت أول البوم غنائي لها في عام 2013.ولدت "كاتيا" بمدينة ماديرا البرتغالية في اكتوبر عام 1976 حيث تبلغ من العمر 40 عاماً، ويكبرها "أبو هشيمة" بعامين.

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