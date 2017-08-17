7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى»

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احتفل أمس الأربعاء فريق "ريال مدريد" الإسباني بتتويجه ببكأس السوبر المحلي للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي نادي برشلونة، بهدفين دون مقابل، في كلاسيكو الأرض، والذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى مواجهة العودة، وكان "الملكي" فاز في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب "كامب نو".

وحرص عدد من نجوم الفن على متابعة المباراة والاحتفال بفوز "ريال مدريد"، رغم أن كثير منهم من مشجعي "برشلونة"، ومن بين هؤلاء..

1- ديانا حداد

المطربة اللبنانينة "ديانا حداد" تتفاخر دائمًا بكونها من مشجعي "ريال مدريد"، وعقب الفوز بالمباراة كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "كبير يا الملكي ريال مدريد.. مبروك لأحلى ملوك المدريديستا.. هلا مدريد دائماً وابداً".

وتابعت في تغريدة أخرى: "صبايا وشباب بكرة عزيمتكم علي.. رح وزع أحلى كنافة لعيونكم.. اللي بده يرفع إيده".

2- محمد هنيدي

يعرف الفنان الكوميدي محمد هنيدي بتشجيعه لفريق "برشلونة"، وسخر بعد هزيمة ناديه المفضل عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بنشر صورة له من فيلم "وش إجرام"، وعلّق عليها: "أحلى ريمونتادا.. إحنا بقينا بنتهزم أكتر ما بنستحمى".

3- يوسف الشريف

الفنان "يوسف الشريف" سخر هو الآخر من هزيمة فريقه "برشلونة"، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ربنا ستر في النتيجة سيرك انهارده ده كان ممكن يقلب متش باسكت، بصرف النظر إن المدرب ميتحملش لوحده الهزيمة، بس أموت وأعرف كان عايز يعمل ايه".

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4- إنجي علاء

كان للكاتبة ومصممة الأزياء "إنجي علاء"، موقفًا مغايرًا لزوجها الفنان "يوسف الشريف"، حيث تشجع فريق "ريال مدريد"، وعقب فوزه بالمباراة غرّدت على "تويتر": "ألف مبروك ريال مدريد.. أداء فوق الرائع امتعتونا، وهارد لك لبرشلونة".

5- محمود البزاوي

أشاد الفنان "محمود البزاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بالمدرب "زين الدين زيدان"، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وغرّد "البزاوي": "زين الدين زيدان أسطورة هذا الزمان".

6- نبيل الحلفاوي

نشر الفنان "نبيل الحلفاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة المدرب "زين الدين زيدان"، المدير الفني لفريق "ريال مدريد"، وعلّق عليها: "نجم الكلاسيكو.. ورجل المباراتين".

7- مي عز الدين

بروح رياضية وبطريقة كوميدية ساخرة، هنأت الفنانة "مي عز الدين" فريق ريال مدريد بالفوز بالمباراة، رغم أنها تشجع "برشلونة"، وعبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" نشرت صورة الفنانة "عبلة كامل" من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وعلّقت عليها: "مبروك ريال مدريد".