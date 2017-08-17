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الدولار يستقر بالبنوك.. و«المصرف المتحد» الأقل سعرًا

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الدولار يستقر بالبنوك.. و«المصرف المتحد» الأقل سعرًا الدولار يستقر بالبنوك.. و«المصرف المتحد» الأقل سعرًا

التحرير

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استقرت الدولار بالبنك المركزي اليوم الخميس، خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل 17.81 للبيع 17.71 للشراء. 

وسجل الدولار أعلى سعر بمصرف أبو ظبي الإسلامي 17.84 للبيع، و17.74 للشراء، بينما سجل أقل سعر فى المصرف المتحد بـ17.78 للبيع، و17.68 للشراء.

وسجل الدولار ببنك قناة السويس 17.79 جنيه للبيع، و 17.69 جنيه للشراء.

وسجل فى البنك العربيى وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك إيران للتنمية: 17.80 للبيع و17.70 للشراء.

وسجل فى بنك إتش إس بي سي والبنك العربي الإفريقي والبنك التجارى الدولى وبنك بلوم 17.83 للبيع، و17.73 للشراء، بينما سجل الدولار ببنك البركة وبنك بيريوس 17.82 للبيع و 17.72.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم  

وشهدت أيضًا أسعار صرف باقي العملات الأجنبية استقرارًا فى الأسعار اليوم، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 20.86 جنيه للبيع، ونحو 20.74 جنيه للشراء.

بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 22.92 جنيه للبيع، ونحو 22.79 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل نحو 18.27 جنيه للبيع، ونحو 18.17 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.66 جنيه للبيع، ونحو 2.64 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.07 جنيه للبيع، ونحو 15.98 جنيه للشراء. 

أسعار العملات العربية اليوم

كما شهدت أسعار العملات العربية اليوم استقرارًا نسبيا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.75 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 59.00 للبيع، 58.61 جنيه للشراء، بينما سجل الدرهم الإماراتى 4.85 جنيه للبيع، و4.82 جنيه للشراء.

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التحرير

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