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قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت معاملة المصريين في تملك أراضي بالشرقية

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مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت معاملة المصريين في تملك أراضي بالشرقية

11:12 ص الخميس 17 أغسطس 2017

قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت معاملة المصريين في تملك أراضي بالشرقية

وأمير الكويت

كتبت - هاجر حسني:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بمعاملة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مثل المصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وجاء القرار الذي حمل رقم 386 لسنة 2017، بأن يتملك أمير الكويت، أولاً: قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهماً بحوض خارج الزمان المستجد الشرقي/ 9 قسم أول وحالياً 21بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمشتراه من محسن إسماعيل محمد أبوالعزم مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22/11/1990 شهر عقاري الزقازيق محافظة الشرقية.

ثانياً: قطعة أرض مساحتها 128 فداناً بحوض الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية الشرقية والمشتراة من كل مِن صلاح محمد السروري وسعاد صلاح محمد السروري وهدى صلاح محمد السروري وتيسير أحمد سيد عبدالمجيد المالكين لهذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 3362 بتاريخ 9/11/1990 شهر عقاري الزقازيق الشرقية.

ثالثًا: قطعة أرض مساحتها 29 فداناً وقيراط واحد كائنة بزمام المنيّر مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية والمشتراه من صريح محمد أحمد السروري مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 2145 بتاريخ 24/4 /1982 شهر عقاري الزقايق محافظة الشرقية.

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