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قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

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مصراوي Masrawy

قرقاش عن استضافة لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

10:35 ص الخميس 17 أغسطس 2017

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور

كتبت- رنا أسامة:علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة حُجاج قطر، قائلًا: "السعودية تُثبت كل يوم كم هي كبيرة".وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التدوينات المُصغّرة تويتر، "لغط قطر وتسييسها للحج يجب أن ينتهي بعد مبادرة الملك سلمان الحليمة والكريمة"، مُشيرًا إلى أن "هناك أمور أسمى من السياسة".كان الملك سلمان قد وجّه بدخول الحُجّاج القطريين إلى السعودية، عبر المنفذ البري، لأداء مناسك الحج، والسماح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء المناسك بالدخول بدون تصاريح.كما أيضًا بنقل كافة الحُجّاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي، وإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لنقلهم على نفقته الخاصة.

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