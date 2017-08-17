قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة 10:35 ص الخميس 17 أغسطس 2017

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور

كتبت- رنا أسامة:علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة حُجاج قطر، قائلًا: "السعودية تُثبت كل يوم كم هي كبيرة".وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التدوينات المُصغّرة تويتر، "لغط قطر وتسييسها للحج يجب أن ينتهي بعد مبادرة الملك سلمان الحليمة والكريمة"، مُشيرًا إلى أن "هناك أمور أسمى من السياسة".كان الملك سلمان قد وجّه بدخول الحُجّاج القطريين إلى السعودية، عبر المنفذ البري، لأداء مناسك الحج، والسماح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء المناسك بالدخول بدون تصاريح.كما أيضًا بنقل كافة الحُجّاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي، وإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لنقلهم على نفقته الخاصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

تغريدة لـ"أوباما" تحقق أكبر عدد من "علامات الإعجاب" في تاريخ تويتر

قرقاش: أزمة قطر مع جارها ومحيطها.. وخطابها السياسي حبيس التواصل

ضاحي خلفان عن تقارير الجزيرة عن السعودية:"وصمة عار على نظام قطر"

نتانياهو: أشعر بالغضب من التعبيرات المعادية للسامية والنازية الجديدة

إعلان

إعلان