الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

القاهرة – (مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في أبريل من العام الماضي.

حمل القرار رقم 607 لسنة 2016، وجاء فيه إنه بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء، أوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخطابات المتبادلة بشأنها والمقعة في 8 أبريل 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر القرار برئاسة الجمهورية في 29 ديسمبر 2016.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على الاتفاقية في بوم 24 يونيو، حسبما أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وتقضي الاتفاقية المثيرة للجدل، التي وقعت خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة في أبريل 2016. بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى السعودية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا فى يناير من العام الجارى، ببطلان الاتفاقية، وحسم مجلس النواب الجدل يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، بالتصويت على الموافقة.