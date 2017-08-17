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السيسي يصدر قراراً بعزل قاضيين من النيابة الإدارية وقضايا الدولة من وظيفتهما

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مصراوي Masrawy

يصدر قراراً بعزل قاضيين من النيابة الإدارية وقضايا الدولة من وظيفتهما

10:17 ص الخميس 17 أغسطس 2017

السيسي يصدر قراراً بعزل قاضيين من النيابة الإدارية وقضايا الدولة من وظيفتهما

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- عمرو علي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 360 لسنة 2017 بالموافقة على عزل محمد حامد أبو العلا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

وشمل القرار رقم 361 لسنة 2017، الموافقة على عزل محمد صباح النائب بهيئة قضايا الدولة من وظيفته.

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