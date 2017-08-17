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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017 أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017

اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017 بالأسواق،  نعرض لكم من خلال هذا المقال المتجدد يوميا احدث قد جاءت بالأسواق عن كيلو الدواجن واللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث ترتفع أسعار اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء علي حد سواء داخل كافة المحافظات نتيجة لعدد من القرارات التي قد أعلنت عنها وترتب عليها رفع الأسعار والتي من ضمنها أسعار اللحوم والدواجن.

أسعار الدجاج الخميس 17/8/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 37 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس 17/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعره اليوم إلى 145 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 175 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

 

المصدر : 365

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