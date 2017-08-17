السيسي يغادر الجابون متجهًا إلى تشاد

كتب- محمد قاسم:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الخميس، العاصمة الجابونية ليبرفيل، متجهاً إلى تشاد بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها للجابون.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الجابوني على بونجو كان على رأس مودعي الرئيس في مطار ليبرفيل الدولي، حيث أقيمت للرئيس مراسم التوديع الرسمية.

وبدأ الرئيس الإثنين الماضي، جولة إفريقية ضمت زيارة 4 دول هي "تنزانيا وروندا والجابون وتشاد".