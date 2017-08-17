القرموطي: عمرو دياب «أسطورة» يجب أن نفخر لكونه مصريا

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قال الإعلامى جابر القرموطي، إن الفنان عمرو دياب قيمة فنية كبيرة ويجب أن يحافظ «بنفسه على نفسه»، مشيرًا إلى أنه يجب ألا نتجاوز الخطوط الحمراء في التحدث عن العلاقات، كما حدث في علاقته بالفنانة دينا الشربيني، وأزمة غناءه لـ«برج الحوت»، في أغنية «يا أجمل عيون»، وغيرها من الوقائع الخاصة بحياته الشخصية.

وأضاف القرموطي، ببرنامج «آخر النهار»، عبر شاشة «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أن «قيمة الهضبة ليست في ألبوم أو أغنية، بل في أنه أصبح فرعًا مهمًا في شجرة الغناء المصري، بل وأصبح أسطورة»، لافتًا إلى أنه ليس غبيًا ليُفرط فيما حققه طوال مسيرته، لكن في حياته الشخصية «هو حر».

وأشار إلى أن «قيمة دياب كإنسان موجودة، ويجب أن نفتخر أنه مصري، ورقم 1 في الغناء بالعالم العربي، كما أنه مثير للجدل بصورة منقطعة النظير، فهو لا يتكلم ولا يرد بل يؤدي فنه ويقدم كل ما لديه فيه وبقوة هو وفريقه».

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أوضح أن الملحن عمرو مصطفى، قد نختلف معه، لكن لا تستطيع الاختلاف على فنه ولحنه وذكائه، لأنه كل فترة يظهر بأغنية له أو لغيره من المطربين تعلن عنه بقوة، كذلك المؤلف أيمن بهحت قمر في الكلمات، مضيفًا: «نسيب بس الناس في حالها».