تعدى عليه «الإخوان» وهاجم مسرح الدولة.. 12 معلومة عن فتوح أحمد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

موظف بوزارة الثقافة انتشلته موهبة التمثيلية من روتين الحكومة، واستطاع أن يحفر اسمه بين أبطال الدراما التلفزيونية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عن طريق التألق في عدد ضخم من الأعمال التلفزيونية، ولكن في الوقت نفسه لم ينس بيته الأصلي وهو المسرح، وحاول الارتقاء بجودة إنتاج مسرح الدولة خلال فترة رئاسته للبيت الفني للمسرح.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن الفنان فتوح أحمد.

1- ولد في 16 أغسطس 1958، أي أنه يبلغ من العمر 59 عامًا.

2- تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

3- بدأ حياته الفنية في فترة الثمانينيات.

4- الظهور التلفزيوني الأول له كان من خلال مسلسل "الأزهر الشريف منارة الإسلام"، عام 1982، إخراج أحمد طنطاوي، وبطولة يوسف شعبان، وحسن حسني، وهالة فاخر، وأشرف عبد الغفور، تأليف أمينة الصاوي.

5- شارك في عدد ضخم من المسلسلات التلفزيونية أشهرها: "ليالي الحلمية، الوتد، امرأة من الصعيد الجواني، ذئاب الجبل، ابن ليل، فرح العمدة، دهشة، حديث الصباح والمساء، الناس في كفر عسكر، الجماعة 2، وضع أمني، يونس ولد فضة، تحت السيطرة".

شاهد أيضا

6- له تجارب مسرحية عديدة في عدد من الأعمال مثل: "جوز ولوز، العمر قضية، دستور يا أسيادنا، كرنب زبادي".

7- طغى التلفزيون على السينما في مسيرته الفنية، إذ أنه شارك في عدد قليل من الأفلام السينمائية أشهرها: "عيون الصقر، الرجل الثالث، عزبة آدم، عايشين اللحظة، ولاد البلد".

8- تولى رئاسة البيت الفني للمسرح في عام 2013، وخلال تلك الفترة حرص على إعادة الجمهور للمسرح مرة أخرى، بعد أن سبق وهاجم مسرح الدولة ووصفه بأنه إهدار للمال العام.

9- قال في حوار تلفزيوني مع برنامج "مساء الفن" على قناة "نايل دراما" إن أجره عن المسلسل الواحد يساوي أجر 3 سنوات في عمله بوظيفة مدير البيت الفني للمسرح، وبناء على ذلك لم يتخلَ عن مجاله الإبداعي ولكنه اكتفى بالمشاركة في مسلسل واحد في السنة بدلا من 4 مسلسلات.

10- أوضح الفنان فتوح أحد أن ميزانية مسرح الدولة 86 مليون جنيه، يتم صرف 80 مليون ونصف للمرتبات، والباقي لإنتاج المسرحيات، لذا لم يكن يغطي مسرح الدولة 5% من تكلفته، وبعد تركه لمنصبه كرئيس للبيت الفني للمسرح استطاع أن يغطي المسرح 60% من تكلفة الإنتاج.

11- تأثر سلبا من منصبه وقال بعد تركه: "المنتجون والمخرجون والقائمون على الترشيحات لم يعرفوا أننى تركت إدارة البيت الفنى للمسرح الذى شغل وقتى لفترة، وكنت أعتذر بسببه عن بعض الأعمال".

12- تعرض في يونيو 2015 لاعتداء من أنصار جماعة الإخوان، خلال مشاركته فى الوفد الشعبي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية لألمانيا، وقال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن اثنين من شباب جماعة الإخوان طلبا التقاط صورة شخصية معه دون الكشف عن هويتهما وبعد ذلك قال له: "هل يعجبك الوضع الآن فى مصر" ورد: "نعم الأمن عاد بنسبة 95% والبلاد بدأت أعمال التنمية والاستقرار"، متابعا: "وما إن قلت هذه الكلمات حتى انهالت علي كمية هائلة من السباب حتى وصل الأمر إلى أن قام أحدهم بدفعى أثناء صعودي للأتوبيس، حيث قام أحدهم بفتح قميصه ووجدنا صورة المخلوع محمد مرسي مطبوعة على التي شيرت".