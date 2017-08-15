شريف إكرامي: «بطولة الكأس طعمها لذيذ.. وغالي شخصية نادرة»

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قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول للأهلي أن بطولة الكأس غالية لأنها جاءت بعد غياب طويل عن جدران القلعة الحمراء.

وأضاف إكرامي في تصريحات عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر:" بطولة الكأس غالية أوي علينا وطعمها لذيذ لأننا منذ زمن بعيد لم نفز بها ومعظم اللاعبين لم يحصدوها باستثناء حسام عاشور وعماد متعب".

وتابع حارس الأهلي: "عقيدة الأهلي هو اللعب حتي أخر ثانية ولا نيأس أبدًا مهما كانت الظروف".

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وواصل إكرامي:"سعيد جدًا لنجاح الكابتن حسام البدري الذي حقق الثنائية الأولي له كمدرب".

وعن رحيل حسام غالي بعد نهاية الموسم، قال شريف إكرامي:" رحيل غالي سيؤثر ليس فنيًا فقط لأنك من الممكن أن تعوضه بلاعب أخر، لكن سنفقد شخصية نادرة لا تتكرر في الملاعب كثيرًا".