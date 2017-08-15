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شريف إكرامي: «بطولة الكأس طعمها لذيذ.. وغالي شخصية نادرة»

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شريف إكرامي: «بطولة الكأس طعمها لذيذ.. وغالي شخصية نادرة» شريف إكرامي: «بطولة الكأس طعمها لذيذ.. وغالي شخصية نادرة»

التحرير

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قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول للأهلي أن بطولة الكأس غالية لأنها جاءت بعد غياب طويل عن جدران القلعة الحمراء.

وأضاف إكرامي في تصريحات عقب انتهاء مباراة نهائي كأس :" بطولة الكأس غالية أوي علينا وطعمها لذيذ لأننا منذ زمن بعيد لم نفز بها ومعظم اللاعبين لم يحصدوها باستثناء حسام عاشور وعماد متعب".

وتابع حارس الأهلي: "عقيدة الأهلي هو اللعب حتي أخر ثانية ولا نيأس أبدًا مهما كانت الظروف".

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وواصل إكرامي:"سعيد جدًا لنجاح الكابتن حسام البدري الذي حقق الثنائية الأولي له كمدرب".

وعن رحيل حسام غالي بعد نهاية الموسم، قال شريف إكرامي:" رحيل غالي سيؤثر ليس فنيًا فقط لأنك من الممكن أن تعوضه بلاعب أخر، لكن سنفقد شخصية نادرة لا تتكرر في الملاعب كثيرًا".

 

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التحرير

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