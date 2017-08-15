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«الصحة»: لولا الإمارات لتعثر مشروع مصنع الأمصال

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«الصحة»: لولا الإمارات لتعثر مشروع مصنع الأمصال «الصحة»: لولا الإمارات لتعثر مشروع مصنع الأمصال

التحرير

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 قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه هناك 700 مليون جنيه استثمارات في مصنع أمصال جديد، لافتًا إلى أن هذا المصنع ليس الوحيد في صناعة الأمصال، وتم تجهيزه في 30 شهر.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أي عام»، المذاع على فضائية «تن»، اليوم الثلاثاء، أنه لولا المنحة الإماراتية لتعثر مشروع مصنع الأمصال، مشيرًا إلى أن هذا المصنع ينتج أمصال كلها منقذة للحياة ومضادة للدغات الثعابين والعقارب السامة، وطاقته الإنتاجة تصل إلى أكثر من 13 مليون أمبول في الشهر، يكفي للإنتاج المحلي والتصدير أيضا.

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وتابع أنه هناك مشروعات مصانع أدوية جديدة مثل مصنع أمصال إنفلونزا الطيور، خلال أسابيع سيتم افتتاحه، وكذلك سيتم تخصيص 12 مليون دولار لإنشاء مصنع محاليل، ولن يكون هناك أزمة في المحاليل.

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