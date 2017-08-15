خبير عسكري: مخطط إسقاط الدولة لا ينتهي (فيديو)

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قال اللواء مصطفى مرتضى، مستشار الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكري، إن جيش مصر النواة الصلبة في مواجهة أي مخططات تستهدف هذه الدولة بجانب الدور الشعبي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «بين السطور»، الذي تقدمه الإعلامية أماني الخياط على قناة «أون لايف»، أن مخطط إسقاط الدولة قائم ومستمر ولا ينتهي، وإذا انتهى ستحدث حرب أهلية.

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وأكد مرتضى أن النجاح الذي حققه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات السابقة ليس له مثيل على مستوى العالم، لأنه كان مكلفًا من قبل الشعب بإدارة شئون البلاد.