أبرزهم القرضاوي وغنيم.. مصريون على قوائم الإنتربول

التحرير

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كتب - محمد عودة و عبد الوهاب ربيع

رغم تمكن الإنتربول الدولى من القبض الإخواني على عبد الرحمن عز، فى مطار برلين شنفيلد، بناءً على مذكرة التوقيف التى أرسلتها وزارة الداخلية إلى الإنتربول الدولى، إلا أن السلطات الألمانية أفرجت عنه، ورفضت تنفيذ قرار الإنتربول بتسليمه إلى مصر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالسجن 20 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث الاتحادية»، والمتهم فيها أيضًا الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

فى هذا التقرير، تنشر «التحرير» أسماء المصريين الملاحَقين من الإنتربول، والتى جدد نشراته الحمراء لدول العالم بشأن ضبطهم، حال تحركهم من الملاذ الآمن المتواجدين به إلى دول أخرى، وترحيلهم إلى مصر.

وشملت القائمة 400 شخصًا من بينهم الإعلامى أحمد منصور، بقناة الجزيرة، والإرهابى مهاب قاسم، المتورط فى تفجيرات الكنائس الأخيرة، ويحيى موسى، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، والمتورط فى واقعة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين المحرضين على العنف والإرهاب على فضائيات قطر وتركيا وصدر بحق بعضهم أحكام قضائية، وعلى رأسهم معتز مطر، ومحمد ناصر، والمذيعة آيات العرابى، فضلًا عن يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق، والقاضى السابق وليد شرابى، وحمزة زوبع المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وجمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق، وطارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، وأيمن عبد الغنى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، وزوج ابنة خيرت الشاطر، ومحمد محسوب، ووزير الشئون البرلمانية بحكومة الإخوان، والناقد الرياضى علاء صادق، وأحمد المغير، أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية.

ومن بين تلك القائمة أيضًا 26 من المدرجين على "قوائم قطر"، التى أصدرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والذين يحملون الجنسية المصرية وهم، يوسف عبدالله القرضاوى، ومحمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكرى عبد الرحمن، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان، وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده الرازقى، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلى زكى محمد على، وناجى إبراهيم العزولى، وشحاتة فتحى حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعمرو عبد الناصر عبدالحق عبد البارى، وعلى حسن إبراهيم عبد الظاهر، محمد سعيد عبد النعيم أحمد.

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من جهته قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، تعليقًا على قرار السلطات الألمانية بالإفراج عن الإخوانى الهارب عبد الرحمن عز، إنه فى البداية يتم النظر إلى وجود اتفاقية بالتعاون القضائى وتسليم المجرمين بين البلدين من عدمه، فإن لم تكن هناك اتفاقية فللدولة حرية التصرف فى المتهم سواء بتسليمه أم لا، أما إذا كانت هناك اتفاقية بين الدولتين، فإن الاتفاقية ذاتها تلزم بأن يتم التسليم وفقًا لأحكام صادرة بعد اتباع الإجراءات القانونية.

وأضاف: «هم يهربون من تسليم المجرمين والمطلوبين من خلال اعتبار ما يجرى من محاكمات فى مصر ليست عادلة، وليست محاكمات بإجراءات سليمة، وبالتالى فالحكم فيها غيابى ولا يتطلب التسليم».

وتابع: «تبقى القضية برمتها لعبة سياسة أكثر من كونها اتفاقية، وتتوقف على العلاقة بين الدولتين، كما أن الاتفاقيات تحتوى على العديد من الثغرات، ويكون هنك التفاف بشأن عدم تنفيذها بطريق التفسير الخاطئ، ويبقى الهوى سياسى بالدرجة الأولى».

واختتم قائلًا: «القانون يقضى بعرض المتهم على السلطات القضائية المختصة فى البلد المقبوض عليه فيها، ثم إنها تصدر قرارهاإما بالتسليم أو الامتناع عن التسليم، وبما أن المتهم يكون لديه دفاع هناك، يقوم بالتشكيك فى الإجراءات أمام السلطات القضائية، لكن فى نهاية الأمر القضية تحكمها الأهواء».