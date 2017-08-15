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السيسي: تعزيز التعاون مع رواندا في مجالي الطاقة والاتصالات

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السيسي: تعزيز التعاون مع رواندا في مجالي الطاقة والاتصالات السيسي: تعزيز التعاون مع رواندا في مجالي الطاقة والاتصالات

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن   حريصة على  مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع رواندا في شتى المجالات، معلنًا الاتفاق مع نظيره الرواندي على عقد لجنة مشتركة بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس الرواندي بالعاصمة كيجالي، أن البلدين الشقيقين يتشاركان في نهر النيل، مؤكدًا أنه يسعى لتعزيز التعاون مع رواندا في العديد من المجالات وبالأخص في الطاقة والاتصالات.

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وأوضح السيسي  أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع رواندا لحفظ الأمن والسلام في القارة الأفريقية ومحاربة الإرهاب.

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التحرير

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