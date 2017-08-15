ليفربول يبدأ رحلته في دوري الأبطال بمواجهة هوفنهايم

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يرحل ليفربول لمواجهة هوفنهايم اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدي الأخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة.

ويشارك هوفنهايم في البطولة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الألماني الموسم الماضي، ولكنه سيصطدم بليفربول الذي لم يخسر في آخر 6 مواجهات أمام الفرق الألمانية.

وبشكل عام خاض ليفربول 36 مواجهة أمام الفرق الألمانية حقق خلالها الفوز في 17 مباراة والتعادل في 13 مواجهة، وتعرض للخسارة في 6 مباريات مسجلًا 58 هدفًا واهتزت شباكه في 31 مناسبة.

ويمتلك ليفربول سجل مثالي أمام الفرق الألمانية على ملعبه من خلال الفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 مواجهات دون أن يتعرض لأي خسارة، أما خارج ملعبه فقد حقق الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات.

ويعود ليفربول للمشاركة الأوروبية بعد عام من الغياب، ومنذ موسم 2009- 2010 لم يتمكن من اجتياز دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بل ويشارك الريدز للمرة الثانية في المسابقة منذ تواجدهم في دور المجموعات لموسم 2014- 2015.

ويبحث ليفربول الذي توج باللقب 5 مرات من قبل عن التأهل إلى دور المجموعات للمرة العاشرة في عصر الحديث لدوري الأبطال، وأتت آخر مشاركة أوروبية لليفربول في موسم 2015- 2016 من خلال خسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في بازل.

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ونجح الريدز في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات خاضها على ملعبه الأنفيلد في المسابقات الأوروبية، بل ولم يخسر على ملعبه في آخر 9 مباريات منذ خسارته من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 22 أكتوبر من عام 2014 بثلاثية نظيفة.

وعلى النقيض، لم يحقق ليفربول الفوز خارج ملعبه في المسابقات الأوروبية سوى مرة واحدة في آخر 12 مباراة، حيث تعادل الريدز في 6 مباريات وتعرض للخسارة في 5 مواجهات أخرى، وأتى ذلك الفوز الوحيد على حساب روبن كازان الروسي يوم 5 نوفمبر من عام 2015 في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى صعيد المدربين، واجه يورجين كلوب مدرب ليفربول نظيره هوفنهايم 16 مرة أثناء تواجده في الدوري الألماني على رأس القيادة الفنية لفريق بروسيا دورتموند حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مباريات، كما تعادل في مباراة وخسر أخرى أثناء إشرافه على القيادة الفنية لنادي ماينز.

وسبق للاعب ليفربول الحالي روبرتو فيرمنو اللعب في صفوف هوفنهايم في الفترة ما بين عامي 2011 و2015 ونجح في تسجيل 38 هدفًا في 140 خاضها في الدوري الألماني.

وبشكل عام ساهم كل من ناديم أميري وساندرو فاجنر وكيريم ديميرباي من لاعبي هوفنهايم إلى إيمري كان من ليفربول المنتخب الألماني في التتويج بكأس القارات التي أقيمت في روسيا هذا الصيف.