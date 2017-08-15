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«القوى العاملة»: الإفراج عن 6 عمال مصريين بالسودان

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«القوى العاملة»: الإفراج عن 6 عمال مصريين بالسودان «القوى العاملة»: الإفراج عن 6 عمال مصريين بالسودان

التحرير

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أسفرت جهود السفارة المصرية، ومكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن الإفراج عن 6 عمال مصريين وهم: شعبان جودة عبد الله، وأيمن أحمد رشوان، وصلاح الرفاعى محمد السويفى، ومحمد عبد الصادق عمر، وعمر محمد محمد على، وياسر هاشم خاطر عبد ربه.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من المستشار العمالي بالسودان أحمد يوسف عبد العظيم، أشار فيه إلى أن السفير أسامة شلتوت كان يقوم بمتابعة مرحلة الإفراج عن المعتقلين بصفة مستمرة مع وزارة الخارجية السودانية، الذين قبض عليهم منذ ستة أشهر، مما أسفر عن الإفراج عنهم.

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التحرير

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