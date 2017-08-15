أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نهائي الكأس.. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

Google+ Print
نهائي الكأس.. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والمصري نهائي الكأس.. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يلتقى النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الدور النهائي من بطولة كأس .

ويشير تاريخ مباريات الأهلي والمصري في بطولة كأس مصر إلى تفوق كبير للأحمر، حيث سبق أن تواجه الفريقان 21 مرة حقق خلالها الأهلي 14 انتصارًا، بينما خسر 3 مرات وسيطر التعادل على 4 مواجهات.

أحرز الأهلي في شباك المصري في الكأس 48 هدفـًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 22 هدفـًا.

وتعد 5-0 هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، حيث سبق أن تكررت مرتين لصالح الأهلي في عامي 1927 و1937.

شاهد أيضا

أما تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري يشير أيضـًا إلى تفوق أحمر، حيث التقى الفريقان في 109 مباريات، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 58 مباراة، بينما خسر 18 مواجهة، وسيطر التعادل على 33 لقاءً.

أحرز الأهلي في شباك فريق المصري بمسابقة الدوري 152 هدفـًا، بينما استقبلت شباكه 82 هدفـًا.

سبق أن تقابل الأهلي والمصري مرتين في الموسم الحالي، حيث جاءت المواجهة الأولى في الدور الأول من مسابقة الدوري وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3-1، بينما سيطر التعادل على مباراة الدور الثاني بنتيجة 1-1.

وتعد 4-صفر هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري، وتكررت مرتين لصالح الأحمر في موسمي 1978-1979 و1998-1999.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري