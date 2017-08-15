نهائي الكأس.. أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

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يلتقى النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

ويشير تاريخ مباريات الأهلي والمصري في بطولة كأس مصر إلى تفوق كبير للأحمر، حيث سبق أن تواجه الفريقان 21 مرة حقق خلالها الأهلي 14 انتصارًا، بينما خسر 3 مرات وسيطر التعادل على 4 مواجهات.

أحرز الأهلي في شباك المصري في الكأس 48 هدفـًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 22 هدفـًا.

وتعد 5-0 هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، حيث سبق أن تكررت مرتين لصالح الأهلي في عامي 1927 و1937.

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أما تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري يشير أيضـًا إلى تفوق أحمر، حيث التقى الفريقان في 109 مباريات، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 58 مباراة، بينما خسر 18 مواجهة، وسيطر التعادل على 33 لقاءً.

أحرز الأهلي في شباك فريق المصري بمسابقة الدوري 152 هدفـًا، بينما استقبلت شباكه 82 هدفـًا.

سبق أن تقابل الأهلي والمصري مرتين في الموسم الحالي، حيث جاءت المواجهة الأولى في الدور الأول من مسابقة الدوري وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3-1، بينما سيطر التعادل على مباراة الدور الثاني بنتيجة 1-1.

وتعد 4-صفر هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري، وتكررت مرتين لصالح الأحمر في موسمي 1978-1979 و1998-1999.