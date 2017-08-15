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السلطات الإسرائيلية تهدم بناية سكنية وتجارية فلسطينية في القدس

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مصراوي Masrawy

السلطات الإسرائيلية تهدم بناية سكنية وتجارية فلسطينية في القدس

10:27 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

السلطات الإسرائيلية تهدم بناية سكنية وتجارية فلسطينية في القدس

القدس - (د ب أ):

شرعت آليات وجرافات تابعة للبلدية الاسرائيلية في مدينة القدس اليوم الثلاثاء، بهدم بناية فلسطينية من طابقين وسط بلدة العيسوية بحجة البناء دون ترخيص.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة قوله إن البناية شُيّدت قبل 10 سنوات، على بناء قديم، وفيها شقق سكنية، ومحال تجارية.

ولفت أبو ريالة إلى أن قوة كبيرة من جنود الاحتلال رافقت طواقم وجرافات البلدية الإسرائيلية لحمايتها، وحراستها، والتي ضربت طوقا عسكريا محكما حول المنطقة، والبناية المُستهدفة.

وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) ذكر أن عام 2016 شهد عددا قياسيا من منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف المركز ، في تقرير أصدره في شهر فبراير الماضي، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 88 منزلا سكنيا و48 مبنى شرقي القدس.

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