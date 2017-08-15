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السعودية تعلن إطلاق مجلس التنسيق السعودي-العراقي

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مصراوي Masrawy

تعلن إطلاق مجلس التنسيق السعودي-العراقي

09:24 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

السعودية تعلن إطلاق مجلس التنسيق السعودي-العراقي

وزير النفط السعودي خالد الفالح (يمين) ونظيره العرا

الرياض (أ ف ب)
أعلن مجلس الوزراء السعودي الاثنين إنشاء مجلس التنسيق السعودي-العراقي في خطوة تؤشر إلى عودة الدفء للعلاقات بين البلدين الجارين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان مجلس الوزراء السعودي قرر "الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر".وكانت العلاقات الدبلوماسية قد انقطعت بين البلدين بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستمرت القطيعة مدة ربع قرن حتى عام 2015 حين قام العراق بتعيين سفير له في الرياض وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد.وتعتبر السعودية والعراق من أكبر مصدري النفط في منظمة اوبك، وقد تأثر البلدان بشكل كبير بعد الانخفاض الحاد في الذهب الأسود والذي بدأ عام 2014.وبدأ التحسن في العلاقات بين الرياض وبغداد منذ يونيو عندما زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السعودية وتبعته سلسلة من المسؤولين العراقيين الرفيعي المستوى.وأعلن وزير الطاقة العراقي جبار اللعيبي ونظيره السعودي خالد الفالح الخميس الماضي أنهما سيعملان على تقوية التزامهما بخفض إنتاج النفط، كما تعهدا ضمان تنسيق بلديهما حول السياسات النفطية.وتعهدت الدول في منظمة أوبك وخارجها خفض الإنتاج في محاولة لاعادة التوازن الى السوق النفطي وتأمين استقرار الأسعار.وفي الوقت الذي حققت فيه السعودية التزامها بسقف الإنتاج المحدد لها في يوليو، فان العراق توصل فقط إلى خفض الثلث من الكمية التي تعهد بها، بحسب تقرير نشرته منظمة الطاقة الدولية.ويأتي تعزيز العلاقات بين البلدين في خضم الأزمة الدبلوماسية الخليجية اثر قطع السعودية والإمارات والبحرين في يونيو الماضي كل أنواع العلاقات مع قطر لاتهامها بدعم التطرف الإسلامي والعمل مع إيران، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

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