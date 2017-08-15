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بروكسل تدعو لحل "سلمي" للازمة مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

بروكسل تدعو لحل "سلمي" للازمة مع

09:29 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ت

بروكسل (أ ف ب)
دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين المجتمع الدولي الى استخدام "وسائل سلمية وليس عسكرية" لانهاء الازمة مع كوريا الشمالية، مطالبة الاخيرة بالامتناع عن "اي عمل استفزازي جديد".

وقالت موغيريني في بيان انه "في مثل هذا الوقت الحرج يدعم الاتحاد الاوروبي العمل الدبلوماسي مع شركائنا بهدف خفض حدة التوتر في الاوضاع ونزع النووي في شبه الجزيرة الكورية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة عنها وذلك بوسائل سلمية وليس عسكرية".

واضافت ان الاتحاد الاوروبي "يؤكد استعداده لدعم المسار المؤدي الى حوار يتمتع بالصدقية والجدية مع كوريا الشمالية والمجتمع الدولي" بغية انهاء "ازمة تعرض للخطر (...) امن آسيا والعالم".

وناشدت موغيريني كوريا الشمالية "الامتناع عن أي عمل استفزازي آخر لا يمكن إلا أن يزيد التوترات الإقليمية والعالمية".

وتزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية الاسبوع الماضي عقب تحذير شديد اللهجة أطلقه الرئيس الأميركي دونالد متوعدا بيونغ يانغ ب"النار والغضب"، في تهديد سارع النظام الكوري الشمالي الى الرد عليه بالاعلان عن عزمه على اطلاق اربعة صواريخ قرب جزيرة غوام الامريكية في المحيط الهادئ.

هذا المحتوى من

AFP

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