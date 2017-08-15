حجازي: إثيوبيا لن تقطع مياه نهر النيل عن مصر

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن رواندا من الدول الصاعدة شرق قارة إفريقيا، ويبرطها بمصر مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحيرات الإستوائية بالبحر المتوسط، ما يوصل هذه الدول إلى قارة أوروبا.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج «حلقة وصل»، المذاع على «أون لايف» أن إثيوبيا لن تقطع مياه نهر النيل عن مصر، مشيرًا إلى أن قطع المياه عن مصر حديث يدور منذ سنوات، ولم يحدث شيء منه.

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وتابع حجازي، أن الدول الإفريقية تستطيع الوصول إلى معادلة تحقق التوازن المائي لجميع دول حوض النيل، مؤكدًا أن ملف مياه النيل استخدم كثيرًا عبر سنوات مضت للضغط على مصر.

وأكد حجازي أن التقارب المصري مع الدول الإفريقية، سيذيب كل الثلوج العالقة بينها، موضحًا أن ملف المياه يحتاج إلى سنوات للتفاوض، لكن الحكمة الإفريقية ستحقق المكاسب لكل الأطراف.