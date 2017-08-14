"تمرد" في السكة الحديد.. سائقون يرفضون القيادة والتأخيرات تلاحق الركاب- فيديو
"تمرد" في السكة الحديد.. سائقون يرفضون القيادة والتأخيرات تلاحق الركاب- فيديو
09:36 م الإثنين 14 أغسطس 2017
كتب- عبد الله قدري:كشفت مصدر مطلع بهيئة السكك الحديد، أن سائقي القطارات يرفضون قيادة الجرارات بدعوى أنها غير آمنة، وذلك عقب حبس سائقي حادث تصادم قطاري الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيق.وقررت نيابة شرق الإسكندرية حبس سائقي قطاري الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن أدان تقرير هيئة السكك الحديدية السائقين، وحملهمها مسؤولية الحادث الذي راح ضحيته ما يزيد عن 40 ركبًا، وإصابة العشرات.وقال المصدر لمصراوي- فضل عدم نشر اسمه- إن بعض السائقين يقودون تمردًا داخل الهيئة بعد حبس سائقي الإسكندرية 15 يومًا، ويبررون ذلك بأن الجرارات غير آمنة، وهو ما نتج عنه تأخيرات كثيرة في موعد قيام ووصول القطارات في الفترى التي أعقبت حادث تصادم قطاري الإسكندرية، مضيفًا أن الهيئة تنتدب مساعدين أو سائقين آخرين لقيادة الجرارات تفاديًا للتأخيرات.واشتكى ركاب بمحطة مصر من تأخيرات لازمت قطارات السكة الحديد، خاصة بعد حادت تصادم قطاري الإسكندرية، وفي مقابلة بالفيديو أجراها مصراوي مع ركاب بالسكة الحديد داخل محطة مصر اليوم الإثنين، أكد الركاب أن الخدمة داخل السكة الحديد سيئة، وأن القطارات تصل بعد موعدها بنحو ثلاثة ساعات أو أكثر. وقال أحد الركاب: "المواعيد كانت منتظمة شوية قبل الحادثة، دلوقتي انا قاعد مستني قطر كان مفروض ييجي من ساعتين".في السياق ذاته، قال سائق بالسكة الحديد لمصراوي، إن بعض الجرارت لا يعمل فيها جهاز ATC - جهاز التحكم في السرعة - وبعض "المواتير معطلة"، مؤكدًا أن السائقين دائمًا من يدفعون ثمن تهالك جرارت هيئة السكة الحديد، مثلما حدث مع سائقي قطاري الإسكندرية.وقال السائق - الذي فضل عدم نشر اسمه - لمصراوي، إن قيادات الهيئة عند علمهم برفض السائقين قيادة الجرارات، انتدبوا سائقين آخرين، مقابل 50 جنيه حوافز لهم لقيادة الجرار، مع خصم بعض المستحقات من راتب السائق الذي يرفض قيادة الجرار.وأضاف: "إحنا السواقين بنشيل كل حاجة، ومسؤولين عن كل شيء، وبنواجه غضب الركاب لو موصلناش بسرعة".وتواصل مصراوي مع مسؤول بالسكة الحديد، لكنه نفى وجود تأخيرات كثيرة في مواعيد القطارات.وانتدب الدكتور هشام عرفات وزير النقل، المهندس سيد سالم قائما بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد، خلفا للواء مدحت شوشة، وذلك على خلفية تصادم قطاري الإسكندرية.
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