بسبب مقاطع صوتية وفيديو راقص.. إحالة مسؤول بـ"صحة المنوفية" للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافطة المنوفية، اليوم الإثنين، إحالة مدير الشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق، على خلفية تسجيله بعض المقاطع الصوتية على cd لبعض قيادات المديرية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وبعض أعضاء الجهات الرقابية بالمحافظة.

كما قررت إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وتكليف السباعي ربيع المنوفي وكيل إدارة الشؤون القانونية للقيام بأعمال مدير الإدارة لحين الانتهاء من التحقيقات في النيابة الإدارية.

كما قررت سرور إحالة فيديو متداول لأعضاء الشؤون القانونية يسمعون الأغاني ويرقصون أثناء العمل بالمديرية، إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وقيدت الواقعة برقم 2962 للتحقيق، كما تم إخطار الرقابة الإدارية للتحقيق في الواقعتين.

وأكدت سرور أن ما تم هو خروج عن مقتضى الواجب الوظيفي وعدم الاحترام الواجب لكرامة الوظيفة التي يشغلها، فهو انتهاك للخصوصيات وتعدي على الحريات الشخصية لجميع المسجل لهم.​