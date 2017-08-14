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قومسير ملتقى القاهرة للخط العربي: الفعاليات شهدت نقلة كبرى في المادة العلمية والفنية

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مصراوي Masrawy

قومسير ملتقى القاهرة للخط العربي: الفعاليات شهدت نقلة كبرى في المادة العلمية والفنية

11:10 م الإثنين 14 أغسطس 2017

قومسير ملتقى القاهرة للخط العربي: الفعاليات شهدت نقلة كبرى في المادة العلمية والفنية

وزير الثقافة حلمي النمنم

كتبت ـ نسمة فرجقال محمد بغدادي، قومسير ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي إن الملتقى هذا العام شهد اقبال كبير من المشاركين من الشباب والاساتذة من معظم دول العالم.جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ختام الملتقى القاهرة في دورته الثالثة، "دورة شيخ الخطاطين محمد عبد القادر"، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، المقام الآن، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.وأضاف قومسير الملتقى أن الفعاليات شهدت نقلة نوعية في المادة العلمية والفنية وذلك بحضور الفنان أحمد مصطفى الذي اضئ الملتقي بنظرياته حول الخط الكونيوكشف بغدادي أن حلمي النمنم، وزير الثقافة وجه بنقل فعاليات الملتقى إلى الأقصر عقب انتهاء فعالياته في القاهرة.يتضمن حفل الختام إعلان أسماء الفائزين بجوائز الملتقي، بالاضافة للتكريمات، على أن يستمر المعرض حتي 24 أغسطس الجارى بقصر الفنون.كان وزير الثقافة قد افتتح يوم الخميس الماضي الملتقى، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، بحضور الدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى بقصر الفنون بالأوبرا.وتشارك في الملتقى 22 دولة عربية وأجنبية، من بينهما "العراق، ، سوريا، تونس، المغرب، لبنان، الأردن، ماليزيا، ونيجيريا، والصين، وفلسطين، والكويت، وتايلاند"، فيما يشارك من الفنانين المصريين: إبراهيم أبو السعود محمد، وإبراهيم أحمد بدر، وأحمد حسين الجداوي، وأحمد حسني الشيخ، وأحمد سعيد، وأشرف حسن، وسماح محمد، وسعاد محمد، وحنان البهنساوي، وحمدي عبدالعظيم، وعاطف الشقيري، ومروة المنسي، ونبيهه الرفاعي، ويارا جمال.كما يشارك من الفنانين العرب: أحمد هشام الدين "ماليزيا"، وأحمد العمري "العراق"، وأنس تركماني "سوريا"، وتيريز يارز "لبنان"، وخليل الكوفحي "الأردن"، وسهيلة زكرى "الجزائر".

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