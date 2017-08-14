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الصحة العالمية: إصابة نصف مليون شخص بالكوليرا في اليمن

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مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: إصابة نصف مليون شخص بالكوليرا في اليمن

10:56 م الإثنين 14 أغسطس 2017

الصحة العالمية: إصابة نصف مليون شخص بالكوليرا في اليمن

منظمة الصحة العالمية

نيويورك - (د ب أ)

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات المصابة بالكوليرا في اليمن، الذي مزقته الحرب، بلغ نصف مليون شخص.

وذكرت المنظمة العالمية، في بيان، أن عدد حالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وصل إلى 500 الف حالة يوم أمس الأحد ، وأن حوالى ألفى شخص لقوا حتفهم منذ انتشار المرض في ابريل.

وشهدت وتيرة انتشار المرض تراجعا في بعض المناطق مقارنة بمستويات الذروة، إلا أنه ما زال ينتشر بسرعة في المناطق التي ضربها الوباء مؤخرا، حيث يقدر عدد المصابين بنحو خمسة ألاف شخص في جميع أنحاء البلد كل يوم.

ويساعد تدهور أوضاع النظافة والصرف الصحي وانقطاع إمدادات المياه، في جميع أنحاء البلاد، على انتشار المرض المميت الذي تنقله المياه.

ويواجه قطاع الصحي في البلاد صعوبة في التعامل مع انتشار الكوليرا، نظرا لإغلاق أكثر من نصف المرافق الصحية بسبب الأضرار أو الدمار أو نقص الأموال.

ولم يحصل العاملون في قطاع الصحة على رواتبهم منذ ما يقرب من عام، ولا يذهب الكثير منهم إلى عملهم أو يطالبون بالحصول على مبالغ إضافية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 99% من المرضى، الذين يشتبه في اصابتهم بالكوليرا والذين يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية، ما زالوا على قيد الحياة، إلا ان حوالى 15 مليون شخص غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية الاساسية.

يذكر أن اليمن يواجه صراعا على السلطة بين الرئيس المدعوم من عبد ربه منصور هادى، والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع ايران منذ عام 2014.

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