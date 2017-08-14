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الأزهر: دعوات مساواة المرأة بالرجل في الميراث تتصادم مع أحكام الإسلام

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مصراوي Masrawy

الأزهر: دعوات مساواة المرأة بالرجل في الميراث تتصادم مع أحكام الإسلام

10:36 م الإثنين 14 أغسطس 2017

الأزهر: دعوات مساواة المرأة بالرجل في الميراث تتصادم مع أحكام الإسلام

الدكتور عباس شومان

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.

وأضاف شومان، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة، لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا ما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.

وأوضح وكيل الأزهر، أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة، هي "عين الظلم لها"؛ لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد على نصيب رجل يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل.

وأشار إلى أن المرأة تساوي الرجل في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء، ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ.

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