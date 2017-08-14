بالأسماء.. وزير الثقافة يكرم الفائزين في ملتقى القاهرة للخط العربي

كتبت- نسمة فرج:

منح الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة، تكريم خاص للفنان أحمد مصطفى، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية، والفنان فريد العلي من مركز الكويت للفنون الإسلامية، والفنان فكري سليمان من مصر، والدكتور مصطفى عبد الرحيم.

وتم تكريم ضيوف شرف الملتقى الفنان حميد الغربوشى، والفنانة السعودية غادة الحسن.

فرع التيار الأصيل

بالنسبة لنتائج مسابقة الملتقى، فقد فاز بالجائزة الأولى صلاح عبد الخالق من مصر، والجائزة "الأولى مناصفة" أحمد حسين الجداوى من مصر وإسلام رمضان من مصر، والجائزة الثانية حسن المختار من مصر، وأنس تركماني من سوريا، وأحمد جرجاني بن هشام من ماليزيا.

فرع الاتجاهات الخطية

جاءت جائزة التميز للدكتور كرم مسعد أحمد من مصر، و"التميز مناصفة"، سماح محمد إبراهيم من مصر، بينما حجبت جائزة الطبعة الرقمية.

ورأت اللجنة أن هناك من يستحقون التكريم والفوز في "التيار الأصيل"، حيث فاز حسين يونس من لبنان، وخالد محمد السيد من مصر.

فرع الاتجاهات الحديثة

فاز بالجائزة من مصر: حسن حسن طه، وعبد الرحمن أحمد عبد الفتاح، ومحمد رمضان. وفي الزخرافة فاز بها من مصر: عادل مصطفى، و عبدالله محمد عبدالله، وإيمان محمد رجب.

كما كرم وزير الثقافة، اسم الراحل محمد عبد القادر شيخ الخطاطين وتسلمته حفيدته.