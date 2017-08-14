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بيتسوركا يصدم مرتضى في جلسة التعارف.. ورئيس الزمالك: «أنا بريء»

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بيتسوركا يصدم مرتضى في جلسة التعارف.. ورئيس الزمالك: «أنا بريء» بيتسوركا يصدم مرتضى في جلسة التعارف.. ورئيس الزمالك: «أنا بريء»

التحرير

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عقد رئيس مجلس إدارة ، جلسة ودية خلال الساعات الماضية مع المدرب الروماني فيكتور بيتسوركا، المرشح لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفا للبرتغالي أوجستو إيناسيو، الذي تم فسخ تعاقده الشهر الماضي.

وعلمت «التحرير» تفاصيل الجلسة الودية بين الثنائي التي شهدت ترحيبا من رئيس الزمالك بالمدرب كما قام أيضا بالاستفسار منه عن سبب رحيله من تدريب اتحاد جدة، وقد رد المدرب الروماني ردًا صادماً على رئيس الزمالك، حيث كشف له أنه رحل عن تدريب الفريق السعودي بسبب رغبة رئيس النادي في الاطلاع على قائمة الفريق قبل إعلانها في إحدى المباريات، وهو ما رفضه وتسبب في أزمة كبيرة بينهما انتهت برحيله.

وفور سماع مرتضى منصور لرد البرتغالي بيتسوركا، قام بالتأكيد على أنه لا يتدخل في عمل أي مدير فني كما يروج البعض وأنه لا يطلب أن يرى قوائم الفريق وتشكيل المباريات.

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وكان الرومانى فيكتور بيتسوركا، المدير الفنى السابق لفريق اتحاد جدة السعودي، قد حضر إلى القاهرة مساء أمس، للتفاوض مع مسئولي نادي الزمالك حول توليه المسئولية الفنية للفريق الأبيض.

وعلمت «التحرير» أن شقيق منصور البلوي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي السابق كان وراء ترشيح «بيتسوركا»، لتولي تدريب فريق الزمالك بالموسم الكروى الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة جلسة رسمية بين الطرفين للاتفاق على المقابل المادي وبنود التعاقد.

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التحرير

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