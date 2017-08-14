مصرع زوجين وإصابة 3 شرطيين في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"
مصرع زوجين وإصابة 3 شرطيين في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"
08:49 م الإثنين 14 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:
لقي زوجان مصرعهما، وأصيب سائق و3 أمناء شرطة، اليوم الإثنين؛ إثر حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وتبين أنه أثناء سير سيارة تابعة لشركة "كريم" قيادة عبد الرحمن هاني، في الاتجاه القادم من القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي بالكيلو 136، وانقلابها واصطدامها بسيارة شرطة تابعة للإدارة العامة لمرور قيادة أمين شرطة.
وأسفر الحادث عن مصرع محمود بركات 68 عاما، وزوجته مرفت محمد 68 عاما، يعملان بهيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، وإصابة السائق، و3 أمناء شرطة.
تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بواسطة إسعاف الطريق، وإزالة آثار الحادث، وإخلاء الطريق من كافة العوائق.
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