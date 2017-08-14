محافظ كفر الشيخ يوقع عقد إعادة إنشاء 73 محلاً بالميدان الإبراهيمي (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وقع محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الإثنين، عقد اتفاق نهائي لإعادة إنشاء 73 محلاً تجاريًا بالميدان الإبراهيمي خلال عام، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير الميدان الإبراهيمي بهدف تنشيط السياحة الدينية.

وفي السياق، أكد المحافظ أن الميدان الإبراهيمي من أولى ميادين المحافظة وأقدمها، ويوجد به عدد من المحال القديمة التي لا تتناسب مع الشكل الجمالي والإسلامي للمسجد الإبراهيمي.

وقد جرى الاتفاق بشكل نهائي على تطوير هذه المحال بما يتناسب معماريًا وحضاريًا واقتصاديًا مع مكانة المسجد.

لفت المحافظ أيضًا إلى أنه سيجرى إخلاء المحال القديمة وبناء أكشاك بالمنطقة المقابلة لها لمستأجري هذه المحال، وذلك بصفة مؤقتة، ولحين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة.

وقال المحافظ إن إعادة بناء وتطوير هذه المحال التجارية يشمل أن تكون المحال الجديدة من عدة طوابق، وذلك لتوفير فرص عمل أكبر، مشيرًا إلى تسليمها إلى نفس المستأجرين الحاليين بنفس المكان وبنفس المساحات وبنفس القيمة الإيجارية الحالية، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير الميدان تشمل أيضًا إقامة فندق سياحي، وقاعة مؤتمرات، ومسكن إداري، وأغراض أخرى يجرى تنفيذها خلال عام من بدء عملية الإنشاء المقرر تحديدها خلال أشهر.

جاء ذلك في حضور اللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور عمرو دوير عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية، وكبار التجار، ورجال الأعمال بمدينة دسوق.​