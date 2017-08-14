وزير التعليم العالي يتسلم تقريرا من جامعة الإسكندرية بشأن حادث القطارين

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الاثنين تقريرا قدمه الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية حول متابعة حادث قطارى الإسكندرية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات بالمستشفيات الجامعية الثلاثة (الميرى ـ سموحة للطوارىء ـ الحضرة الجامعي للعظام) بلغ 26 حالة من إجمالى 83 حالة دخول بنسبة 31,3%.

وأوضح التقرير أن عدد الحالات بالمستشفى الميري الجامعي الآن 6 حالات، منهم: (5 بالعناية المركزة، وحالة واحدة بالمستشفى التعليمي).

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وتضمن التقرير أيضًا أن مستشفى سموحة للطوارئ لديها 7 حالات منهم: (5 حالات بالعناية المركزة، وحالتين بالقسم الداخلي).

كما أشار التقرير أيضًا إلى أن عدد الحالات بمستشفى الحضرة الجامعي للعظام 13 حالة، حيث تم إجراء 12 عملية جراحية ما بين شرائح ومسامير للعظام، وتم تأجيل الحالة الأخيرة لحين ارتفاع نسبة الهيموجلوبين.